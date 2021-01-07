اليوم السابع
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المتحدث باسم حاكم ولاية ماريلاند الجمهورى هوجان يدعو بنس لتولى السلطة

الخميس، 07 يناير 2021 08:33 م
المتحدث باسم حاكم ولاية ماريلاند الجمهورى هوجان يدعو بنس لتولى السلطة مايك بنس
رويترز

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دعا المتحدث باسم حاكم ولاية ماريلاند الجمهورى هوجان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس لتولى السلطة، وقال العضو الديمقراطى بمجلس النواب الأمريكى ديفيد سيسيلاين إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس اليوم الخميس لعزل دونالد ترامب من السلطة بعد هجوم انصاره على مبنى الكونجرس، وقال سيسيلاين على تويتر "إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس على الكونجرس الأمريكى".

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".


مايك بنس

ترامب

ماريلاند

أمريكا

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