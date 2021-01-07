اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 09:07 م
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المئات يحتفلون بعيد الميلاد على كورنيش أسوان وسط إجراءات احترازية.. صور

الخميس، 07 يناير 2021 09:01 م
المئات يحتفلون بعيد الميلاد على كورنيش أسوان وسط إجراءات احترازية.. صور المئات يحتفلون بعيد الميلاد على كورنيش أسوان وسط إجراءات احترازية
أسوان - عبد الله صلاح

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احتفل المئات من الأقباط بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الخميس، بعيد الميلاد المجيد على طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وشهد كورنيش النيل تزاحما شديدا من قبل المحتفلين، رغم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامة، والتقطوا الصور التذكارية على مشاهد النيل الخلابة وخلفية جبل أبو الهوا وجزيرة موفنبيك بمدينة أسوان.

فى سياق آخر، ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، خاصة أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

وقال محافظ أسوان، إن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية على مدار اليوم بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث أنه لا يوجد أدنى تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم ولاسيما أن الهدف ليس تغريم المواطنين بل من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى إصابات محتملة بهذا الفيروس الخطير.

 

الكورنيش
 

 

المئات-يحتفلون-بعيد-الميلاد-على-كورنيش-أسوان-وسط-إجراءات-احترازية..-صور
 

 

المئات-يحتفلون-بعيد-الميلاد-على-كورنيش-أسوان-وسط-إجراءات-احترازية
 

 

جانب-من-الاحتفال-(2)
 

 

جانب-من-الاحتفال
 

 

جانب-من-الاحتفالات-بأسوان
 

 


عيد الميلاد المجيد

اسوان

كورونا

فيروس كورونا

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