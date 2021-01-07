المئات-يحتفلون-بعيد-الميلاد-على-كورنيش-أسوان-وسط-إجراءات-احترازية..-صور

وشهد كورنيش النيل تزاحما شديدا من قبل المحتفلين، رغم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامة، والتقطوا الصور التذكارية على مشاهد النيل الخلابة وخلفية جبل أبو الهوا وجزيرة موفنبيك بمدينة أسوان.

فى سياق آخر، ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، خاصة أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.

وقال محافظ أسوان، إن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين بالمواعيد المقررة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هناك توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المختصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية على مدار اليوم بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث أنه لا يوجد أدنى تهاون فى تنفيذ قرارات الحكومة بكل حزم ولاسيما أن الهدف ليس تغريم المواطنين بل من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من أى إصابات محتملة بهذا الفيروس الخطير.