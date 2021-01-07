اللجنة النقابية للعاملين بشمال سيناء تتعاقد مع عدد من الأطباء والمعامل

شمال سيناء - محمد حسين

تعاقدت اللجنة النقابية للخدمات الإدارية والاجتماعية للعاملين بديوان عام شمال سيناء، مع عدد من الأطباء البشريين والمعامل والصيدليات، وذلك لتقديم الخدمات المتنوعة لأعضائها بأسعار مناسبة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيانها اليوم انه تعاقدت اللجنة النقابية بديوان عام محافظة شمال سيناء مع عدد من كبار الأطباء البشريين فى جميع التخصصات وكذلك بعض الصيدليات ومعامل تقويم وتركيب الأسنان وعيادة العلاج الطبيعى وعيادة عمل حجامة.

وقال مصطفى العمرى مسئول النقابة أنه تم التعاقد مع الأطباء فى تخصصات الباطنة والحميات والقلب والمخ والاعصاب والاطفال والجراحة العامة والأسنان والعيون وجراحة العيون والعظام والأنف والأذن والتجميل والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى أنه يتم التعامل بموجب كارنية اللجنة النقابية للاستفادة من قيمة الخصم المتعاقد علية.