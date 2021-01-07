الفنانة سميرة عبد العزيز تشهد العرض المسرحى لطلاب جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يجرى اليوم على مسرح كلية الحقوق جامعة المنوفية، تقييم المرحلة التمهيدية على المستوى المركزى لمنتخب جامعة المنوفية للعروض المسرحية إستعدادا للمشاركة فى مسابقة إبداع 9 والتى تعد من أكبر المسابقات على مستوى الوطن العربى والتى تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وذلك بحضور الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز رئيس لجنة التحكيم وعضوية الفنان الدكتور علاء قوقة الاستاذ بأكاديمية الفنون والفنان الدكتور محمد عبد المنعم الاستاذ بجامعة الإسكندرية .

وصرح الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة بان منتخب جامعة المنوفية للعروض المسرحية يقدم عرض رحلة حنظلة تأليف سعد الله ونوس وإخراج أحمد عبد المنعم عباس وأداء 25 طالب وطالبة مشيرا إلى أن مسابقة إبداع تقام للعام التاسع على التوالى يشارك فيها شباب الجامعات والمعاهد العليا و الأكاديميات الحكومية والخاصة لعام 21/20 وتقام تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية واشراف الدكتورة نانسى اسعد نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية والحفاظ على المسافات البينية واستخدام سبل الحماية للمشاركين بناء على توجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.