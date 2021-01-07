اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 04:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الفريق مهاب مميش يناقش عددا من القضايا مع طلاب جامعة الفيوم الإثنين المقبل

الخميس، 07 يناير 2021 03:30 ص
الفريق مهاب مميش يناقش عددا من القضايا مع طلاب جامعة الفيوم الإثنين المقبل الفريق مهاب مميش
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستضيف جامعة الفيوم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الحالى، وذلك يوم الاثنين المقبل فى العاشرة صباحا، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتستهدف استضافة جامعة الفيوم للفريق مهاب مميش، نقل تجربته وخبراته في الحياة، لاتحاد طلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم عدداً من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية؛ لتوسيع آفاق اتحاد الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، بما يساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل ويؤهلهم للمساهمة فى نهضة مصر.

جدير بالذكر أن جامعة الفيوم تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة لخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويرى للوعى الحقيقى، على نحو يجعل مبادئ الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.


الفريق مهاب مميش

قناة السويس

جامعة الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفريق مهاب مميش: لن أنسى طوابير المصريين لشراء شهادات قناة السويس

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:44 م

الليلة.. قناة المحور تعرض الجزء الثاني من لقاء الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق ببرنامج "شخصيات في حياتي"

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 11:09 ص

الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس لبرنامج "شخصيات في حياتي":"قناة السويس الجديدة" أول مشروع يلم شمل الشعب المصرى ويرفع الروح المعنوية لهم..والرئيس السيسى هو صاحب قرار الحفر

الخميس، 24 سبتمبر 2020 11:40 ص

مصادر تنفى إصابة الفريق مهاب مميش بكورونا: وعكة طفيفة ويتواجد بمنزله

الخميس، 25 يونيو 2020 05:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة