الفريق مهاب مميش يناقش عددا من القضايا مع طلاب جامعة الفيوم الإثنين المقبل

الفيوم - رباب الجالى

تستضيف جامعة الفيوم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الحالى، وذلك يوم الاثنين المقبل فى العاشرة صباحا، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.



وتستهدف استضافة جامعة الفيوم للفريق مهاب مميش، نقل تجربته وخبراته في الحياة، لاتحاد طلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم عدداً من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية؛ لتوسيع آفاق اتحاد الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، بما يساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل ويؤهلهم للمساهمة فى نهضة مصر.



جدير بالذكر أن جامعة الفيوم تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة لخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويرى للوعى الحقيقى، على نحو يجعل مبادئ الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.