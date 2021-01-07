الصحة السعودية تطلق خدمة "الجواز الصحى"لمن حصل على جرعات لقاح كورونا الكاملة

ندى سليم

أطلقت وزارة الصحة السعودية برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، خدمة الجواز الصحى عبر تطبيق "توكلنا"، والتي تمكن المسافرين الذين حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاح فايزر، من إنهاء إجراءات السفر بأسرع وقت، كما أنها تتيح للسلطات الصحية بالمطارات الأخرى حول العالم، التأكد من تلقى المسافر كافة جرعات التطعيم وأنه محصن ضد الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لجريدة عكاظ.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن خدمة الجواز الصحي، ستتاح فقط لمن تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر، للتأكد من أن الحائزعلى هذا الجواز محصن من العدوى وبالتالي يتمكن من السفر والانتقال بأمان.

جاء ذلك بعد انطلاق حملات التطعيم للجرعة الثانية من لقاح فايزر في مدينة الرياض، حيث تلقى وزير الصحة اللقاح اليوم الخميس داخل مركز لقاحات كورونا بوسط العاصمة، الرياض، ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت حملة تطعيم على أعلى مستوى منذ قرابة أسابيع، لتوفير لقاح فايزر للمواطنين لتكون من أوائل الدول التي وفرت لقاح كورونا، وأطلقت خدمة الجواز الصحة لتسهيل السفر على المواطنين خارج الأراضي السعودية.

وأكد وزير الصحة السعودى على استمرار خطة اللقاحات التي بدأت منذ فترة داخل المملكة، من ضمن محاولات التصدي لانتشار الفيروس بين المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الإصابات والوفيات، مع ظهور السلالة الجديدة التي انتشرت من بريطانيا إلى العديد من البلدان حول العالم، فمن المقرر أن يتم التوسع في افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا.