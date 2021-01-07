اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السعودية تطلق خدمة "الجواز الصحى"لمن حصل على جرعات لقاح كورونا الكاملة

الخميس، 07 يناير 2021 02:16 م
الصحة السعودية تطلق خدمة "الجواز الصحى"لمن حصل على جرعات لقاح كورونا الكاملة السعودية تتلقى جرعات لقاحات كورونا
ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت وزارة الصحة السعودية برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودى، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، خدمة الجواز الصحى عبر تطبيق "توكلنا"، والتي تمكن المسافرين الذين حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاح فايزر، من إنهاء إجراءات السفر بأسرع وقت، كما أنها تتيح للسلطات الصحية بالمطارات الأخرى حول العالم، التأكد من تلقى المسافر كافة جرعات التطعيم وأنه محصن ضد الإصابة بفيروس كورونا، طبقا لجريدة عكاظ.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن خدمة الجواز الصحي، ستتاح فقط لمن تلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر، للتأكد من أن الحائزعلى هذا الجواز محصن من العدوى وبالتالي يتمكن من السفر والانتقال بأمان.

جاء ذلك بعد انطلاق حملات التطعيم للجرعة الثانية من لقاح فايزر في مدينة الرياض، حيث تلقى وزير الصحة اللقاح اليوم الخميس داخل مركز لقاحات كورونا بوسط العاصمة، الرياض، ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وكانت المملكة العربية السعودية أطلقت حملة تطعيم على أعلى مستوى منذ قرابة أسابيع، لتوفير لقاح فايزر للمواطنين لتكون من أوائل الدول التي وفرت لقاح كورونا، وأطلقت خدمة الجواز الصحة لتسهيل السفر على المواطنين خارج الأراضي السعودية.

وأكد وزير الصحة السعودى على استمرار خطة اللقاحات التي بدأت منذ فترة داخل المملكة، من ضمن محاولات التصدي لانتشار الفيروس بين المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الإصابات والوفيات، مع ظهور السلالة الجديدة التي انتشرت من بريطانيا إلى العديد من البلدان حول العالم، فمن المقرر أن يتم التوسع في افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا.


لقاح كورونا

السعودية

فيروس كورونا

اخبار كورونا

فايزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة سويدية: واحد كل 130 ألف طفل ييتعرضون لمضاعفات كورونا الخطيرة

الخميس، 07 يناير 2021 02:00 م

التحقيق فى وفاة طبيب أمريكى بعد تناول لقاح كورونا.. وفايزر : لا نعتقد أن هناك صلة

الخميس، 07 يناير 2021 01:44 م

التطعيمات والشرع.. إندونيسيا تحصن "لقاح كورونا" بفتوى دينية.. إجازة المكونات الطبية تثير جدلا داخل البلد الآسيوى.. والحكومة تتشاور لضمان منح اللقاح "شهادة حلال".. ولقاح الحصبة أشهر المحرمات بعد صدمة 2018

الخميس، 07 يناير 2021 01:00 م

حكومة بريطانيا تقرر 9 آلاف إسترلينى إغاثة بسبب كورونا..وعدد المصابين يتخطى المليون

الخميس، 07 يناير 2021 12:59 م

وزير الصحة البريطانى: هدفنا تقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 07 يناير 2021 12:31 م

(CDC) الأمريكى: ردود الفعل التحسسية الشديدة للقاح كورونا نادرة

الخميس، 07 يناير 2021 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة