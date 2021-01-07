الشهيد حبيب الله.. جنازة مهيبة لعريس السماء عمر مرزوق ببنى سويف.. فيديو

شيع الآلاف من أهالى قرية الميمون، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، جثمان الشهيد عمر أحمد مرزوق كرش من مسجد الجمعية الزراعية بقرية الميمون.
وشارك أهالى القرية والقرى المجاورة تشيع جنازة الشهيد عمر أحمد مرزوق، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان المجند أمام مسجد الجمعية الزراعية بالقرية.
وردد المشاركون فى تشييع الجنازة من الرجال والسيدات هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، وسادت حالة من الحزن الشديد داخل قرية الميمون والقرى التابعة لها عقب سماع خبر استشهاد عمر أحمد مرزوق.
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جانب من الجنازة
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جانب من الجنازة
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جنازة الشهيد عمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جنازة عمر مرزوق
جنازة مهيبة لعمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جانب من الجنازة
جنازة الشهيد عمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جنازة الشهيد عمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
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