اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشهيد حبيب الله.. جنازة مهيبة لعريس السماء عمر مرزوق ببنى سويف.. فيديو

الخميس، 07 يناير 2021 01:43 م
الشهيد حبيب الله.. جنازة مهيبة لعريس السماء عمر مرزوق ببنى سويف.. فيديو جنازة مهيبة للشهيد البطل عمر مرزوق
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع الآلاف من أهالى قرية الميمون، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، جثمان الشهيد عمر أحمد مرزوق كرش من مسجد الجمعية الزراعية بقرية الميمون.

وشارك أهالى القرية والقرى المجاورة تشيع جنازة الشهيد عمر أحمد مرزوق، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان المجند أمام مسجد الجمعية الزراعية بالقرية.
 
وردد المشاركون فى تشييع الجنازة من الرجال والسيدات هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، وسادت حالة من الحزن الشديد داخل قرية الميمون والقرى التابعة لها عقب سماع خبر استشهاد عمر أحمد مرزوق.
 
 
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (1)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (2)
جانب من الجنازة 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (3)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (4)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (5)
جانب من الجنازة 
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (6)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (7)
جنازة الشهيد عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (8)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (9)
جنازة عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (10)
جنازة مهيبة لعمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (11)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (12)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (13)
جانب من الجنازة جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (14)
جنازة الشهيد عمر مرزوق 
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (15)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 
 
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (16)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 

جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (17)
جنازة الشهيد عمر مرزوق
 
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق (18)
جنازة مهيبة للشهيد عمر مرزوق 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

جنازة الشهيد عمر احمد مرزوق

الميمون

الواسطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة