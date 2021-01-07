الشهيد حبيب الله.. جنازة مهيبة لعريس السماء عمر مرزوق ببنى سويف.. فيديو

وشارك أهالى القرية والقرى المجاورة تشيع جنازة الشهيد عمر أحمد مرزوق، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان المجند أمام مسجد الجمعية الزراعية بالقرية.

وردد المشاركون فى تشييع الجنازة من الرجال والسيدات هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، وسادت حالة من الحزن الشديد داخل قرية الميمون والقرى التابعة لها عقب سماع خبر استشهاد عمر أحمد مرزوق.