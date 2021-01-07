اليوم السابع
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الشرطة الأمريكية تعلن مصادرة أكثر من 5 قطع سلاح وتوقيف 13 شخصا

الخميس، 07 يناير 2021 12:42 ص
الشرطة الأمريكية تعلن مصادرة أكثر من 5 قطع سلاح وتوقيف 13 شخصا الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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قالت الشرطة الأمريكية، إن الحشد الذى شارك في أحداث الكونجرس كان يهدف لإلحاق الأذى بعناصر الشرطة عبر إلقاء مواد كيميائية عليهم لدخول المبنى، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت الشرطة الأمريكية: صادرنا أكثر من 5 قطع سلاح وأوقفنا أكثر من 13 شخصا جميعهم من خارج العاصمة.

وفى وقت سابق قال قائد شرطة واشنطن، إن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من طلب من أنصاره بالتوجه إلى الكونجرس.

وأضاف قائد شرطة واشنطن، خلال مؤتمر صحفى، أنه  تم اقتحام الكونجرس وإطلاق النار على مدني داخل المبنى.

وأوضح قائد شرطة واشنطن، أن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ من الـ6 مساء إلى الـ6 صباحا من يوم غد، موضحا أن ما شاهدناه تصرف غير مسؤول وغير قانوني وستتم مساءلة المعنيين بذلك.

وتابع قائد شرطة واشنطن، أن هناك إصابات في صفوف عناصر شرطة العاصمة.

 

 

 


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