السيناتور تيم كين: يمينيون مدفوعون من ترامب اقتحموا الكونجرس لقلب نتائج الانتخابات

كتب أحمد عرفة

قال السيناتور تيم كين، إن متمردين يمينيين مدفوعون من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا الكونجرس دعما لجهود تهدف لقلب نتائج الانتخابات، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف السيناتور تيم كين: ما استغرق 34 دقيقة عام 2017، استمر لأكثر من 14 ساعة عام 2021 بسبب هؤلاء المتمردين.

وفى وقت سابق وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

وعبر مايك بنس، نائب ترامب، عن شكره للرجال والنساء الذين بقوا فى مناصبهم للدفاع عن هذا المكان التاريخى، معلنا عن دعمه للأشخاص الذين لحقت بهم إصابات خلال الدفاع عن مبنى الكابيتول.