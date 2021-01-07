التفاصيل الكاملة لمقتل عسكرية سابقة بسلاح الجو الأمريكي خلال اقتحام الكونجرس

كتبت مريم بدر الدين

قتلت امرأة أمريكية بالرصاص أثناء اقتحام مبنى الكونجرس من طرف أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، ليتبين أنها آشلي بابيت، الجندية السابقة في القوات الجوية الأمريكية وتعيش في منطقة سان دييجو بجنوب كاليفورنيا.

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إنه تم إطلاق النار على بابيت من قبل ضابط شرطة في الكابيتول، مشيرا إلى أن التحقيق الداخلي جار للوقوف على حيثيات الحادث.



اشلي بابيت

وآشلي بابيت من المحاربين القدامى، خدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمريكية، بحسب زوجها، وأكدت عائلتها وفاتها، حيث كتبت ليندسي واتس الإعلامية في تلفزيون "FOX 5، عبر حسابها بموقع "تويتر" :"الأسرة تؤكد أن امرأة قتلت في مبنى الكابيتول هي أشلي بابيت. قالت لي حماتها: "أنا لا أعرف حقًا لماذا قررت القيام بذلك". ولم تؤكد الشرطة ظروف إطلاق النار".



ليندسي واتس

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد الساعة 3 مساء بقليل، مع تصاعد الموقف داخل وخارج مبنى الكابيتول، عندما بدأ الكونجرس في فرز أصوات الهيئة الانتخابية للتصديق النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية، وأعلن عن وفاة بابيت في وقت لاحق، بعد نقلها إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.



اشلي

وصادق الكونجرس الأمريكي على حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، لتبدأ عهدة جديدة بعد العشرين من الشهر الجارى، برئاسة بايدن.

وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين، حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابى، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ليفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ عهدة جديدة فى العشرين من الشهر الجارى.