البرازيل تؤكد استيراد لقاح أكسفورد المنتج فى الهند فى منتصف يناير

فاطمة شوقى

أكدت البرازيل استيرادها للقاح ضد فيروس كورونا الذي طوره المختبر الأنجلو-سويدي AstraZeneca وجامعة أكسفورد البريطانية من الهند ، ومن المتوقع أن تصل جرعاتها الأولى إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في منتصف يناير.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا أوضحت فيه أنه لا يوجد أي نوع من الحظر الرسمي من قبل حكومة الهند لاستيراد جرعات من لقاح فيروس كورونا المنتج في الدولة الآسيوية ، كما ورد في اليوم السابق، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

والتقى السكرتير التنفيذي لوزارة الصحة ، اليثيو فرانكو ، أمس بالسفير الهندي في برازيليا لمناقشة الموضوع.، وقال البيان إن السفارة البرازيلية في نيودلهي على اتصال دائم بالسلطات الهندية لتعزيز أهمية التطعيم في البرازيل.

وبهذا المعنى ، حددت وزارة الخارجية البرازيلية أن المفاوضات بين مؤسسة أوزوالدو كروز (فيوكروز) ، أكبر مركز للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية ، ومعهد سيروم في الهند لاستيراد جرعات اللقاح هي " مرحلة متقدمة ، مع تاريخ تسليم محتمل في منتصف يناير ".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية المبدئية بين فيوكروز ومعهد سيروم، التي تمت الموافقة عليها في نهاية الأسبوع الماضي من قبل الهيئة التنظيمية البرازيلية ، تنص على استيراد مليوني جرعة من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية استرازينك AstraZeneca وجامعة أكسفورد والذي يجري إنتاجه أيضًا في دول أخرى مثل الهند.

وفي المجموع ، وافقت البرازيل على شراء أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد ولديها أيضًا ترخيص لإنتاج اللقاح في البلاد ، والذي ستبدأ إمداداته في الوصول في نهاية هذا الأسبوع إلى ريو دي جانيرو.

ومع ذلك ، على الرغم من حقيقة أن حكومة الرئيس جايير بولسونارو قد وضعت جميع ملفاتها عمليا على اللقاح المذكور ، لم تتم الموافقة على الدواء بعد للتلقيح في البرازيل من قبل الوكالة الوطنية لمراقبة الصحة (Anvisa) ، الهيئة التنظيمية في البلد.

بالإضافة إلى شراء لقاح أكسفورد من قبل الحكومة البرازيلية ، أبرمت ولاية ساو باولو اتفاقية مع المختبر الصيني سينوفاكSinovac للحصول على 46 مليون جرعة ، سيتم إنتاج 40 مليون منها وتعبئتها في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، من قبل معهد بوتانتان.

لم يتم تسجيل هذا اللقاح حتى الآن أمام الهيئة التنظيمية ، لكن حاكم ولاية سان بابلو ، جواو دوريا ، المنافس السياسي للرئيس بولسونارو ، يثق في أن حملة التلقيح ستبدأ في 25 يناير.

على الرغم من شدة الوباء في البرازيل ، مع أكثر من 7 ملايين حالة وحوالي 200الف حالة وفاة ، لم تحدد البلاد بعد الموعد الدقيق لبدء التطعيم في جميع أنحاء البلاد ، لكن وزارة الصحة تأمل أن تكون قادرة على البدء الإجراءات بين 20 يناير و 10 فبراير من هذا العام.