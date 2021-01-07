الأمن الداخلى الأمريكى: المتفجرات أمام مقر الحزبين الجمهورى والديمقراطى متشابهة

كتب أحمد عرفة

قال نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن الجهازين المتفجرين اللذان عثر عليهما متشابهان ويبدو أن شخصا واحدا وضعهما.

وأكد مصدر أمني لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن الطرود التي عثر عليها أمس قرب مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري بواشنطن كانت متفجرات.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".