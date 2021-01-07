اليوم السابع
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الأمن الداخلى الأمريكى: أنصار ترامب اختاروا العنف لتحقيق أهداف سياسية

الخميس، 07 يناير 2021 06:46 م
الأمن الداخلى الأمريكى: أنصار ترامب اختاروا العنف لتحقيق أهداف سياسية أنصار ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى الأمريكى تشاد وولف: ما حدث بالأمس كان مأساويا ومثيرا للاشمئزاز، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلى الأمريكى، أن أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب اختاروا العنف لتحقيق أهداف سياسية وهذا غير مقبول.

وتابع القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكى، أن التحريض على العنف من قبل مسؤول منتخب يتعارض مع هويتنا كأمريكيين.

واستطرد: أناشد الرئيس ترامب وجميع المسؤولين أن يدينوا بشدة العنف الذي وقع بالأمس.

 

 

 

 


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