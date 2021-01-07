اليوم السابع
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الأمم المتحدة تطالب السياسيين الأمريكيين بدعوة مؤيديهم الامتناع عن العنف

الخميس، 07 يناير 2021 09:16 ص
الأمم المتحدة تطالب السياسيين الأمريكيين بدعوة مؤيديهم الامتناع عن العنف احداث الكونجرس الامريكي
كتبت - هند المغربي

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يشعر بالحزن إزاء الأحداث التى وقعت بمقر الكونجرس الأمريكى، فى العاصمة واشنطن.

وشدد المتحدث، على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم الحاجة للامتناع عن العنف، واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وفي بيان صحفي، أدان الاتحاد البرلماني الدولي ومجتمع البرلمانيين بشدة "أعمال العنف والاعتداء من قبل متظاهرين على مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس".

وشدد الاتحاد على ضرورة حماية هذا الحصن الديمقراطي وممثلي الشعب الأمريكي. وأدان دوارتيه باتشيكو رئيس الاتحاد هذه "المحاولة لانتهاك النظام الدستوري والديمقراطي للولايات المتحدة".

الأمين العام للاتحاد مارتن تشانجونج استنكر أنباء وقوع أعمال عنف في مبنى الكونجرس، وقال "إنه اعتداء غير مقبول ومشين على الديمقراطية وممثليها".

فيما أعرب فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن حزنه وقلقه بشأن التطورات التي وقعت اليوم في مقر الكونجرس. وقال "إن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأنا مؤمن بأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في البلد المضيف لنا في هذا الوقت الحرج".

 

 

 


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الكونجرس

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رئاسة امريكا

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