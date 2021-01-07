اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 12:00 م
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الأجهزة التنفيذية تشن حملات لمراجعة أسعار صرف وملء أسطوانات الأكسجين بالشرقية

الخميس، 07 يناير 2021 11:24 ص
الأجهزة التنفيذية تشن حملات لمراجعة أسعار صرف وملء أسطوانات الأكسجين بالشرقية حملات لمراجعة أسعار صرف وملء أسطوانات الأكسجين
الشرقية- فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، برئاسة  المحاسب نبيل فاروق، رئيس المدينة حملات للتفتيش على مصانع الأوكسجين ومراجعة أسعار صرف وملء أسطوانات الأوكسجين لعامة المواطنين.

 واستهدفت الحملة مصنع تعبئة الأوكسجين بطريق هرية الجديد، خلف محطة محولات الزقازيق، وذلك بتكليف من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتبين انتظام وسير العمل دون مخالفات تتعلق بسعر صرف وملء الأسطوانات.

 وقال رئيس المدينة، في بيانٍ له، إن الحملات مستمرة لمتابعة صرف وملء أسطوانات الأوكسجين لعامة المواطنين بالتسعيرة الموحدة 35 جنيه.

مصنع أوكسجين 1
مصنع أوكسجين
مصنع أوكسجين 2
مصنع أوكسجين

 


الشرقية

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مصانع الاكسجين

طريق هرية الجديد

محافظ الشرقية

التفتيش على مصانع الاوكسجين

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