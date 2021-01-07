الأجهزة التنفيذية تشن حملات لمراجعة أسعار صرف وملء أسطوانات الأكسجين بالشرقية

واستهدفت الحملة مصنع تعبئة الأوكسجين بطريق هرية الجديد، خلف محطة محولات الزقازيق، وذلك بتكليف من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتبين انتظام وسير العمل دون مخالفات تتعلق بسعر صرف وملء الأسطوانات.

وقال رئيس المدينة، في بيانٍ له، إن الحملات مستمرة لمتابعة صرف وملء أسطوانات الأوكسجين لعامة المواطنين بالتسعيرة الموحدة 35 جنيه.



مصنع أوكسجين