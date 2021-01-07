اقتصار الصلاة بالكنائس على الآباء وعدد من الشمامسة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أدت كنائس كفر الشيخ قداس عيد الميلاد المجيد بدون حضور شعبي من المواطنين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد،وبدأت الصلوات الساعة السادسة وانتهت الساعة 11 مساء.

وتم الإعلان عن غلق جميع الكنائس بمدن محافظة كفر الشيخ ، اليوم لخميس، الموافق 7 يناير ، ولن تشهد الكنائس أي احتفالات أو أنشطة مثل كل عام، ولن يتم السماح بأي تجمعات بالكنائس .

واقتصرت الصلوات بكنائس كفر الشيخ على مجمع آباء كل كنيسة، وشاركهم عدد محدود من الشمامسة، وذلك على حسب التنظيمات الداخلية لكل كنيسة بالمحافظة وشهدت الصلوات الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الجميع، وقد ارتدى كل القساوسة والشمامسة الكمامات، وجرى تعقيم الكنائس جميع قبل أداء الصلوات .

ومن جانبه، أكد القمص ياكوبس أسعد ، كاهن كنيسة السيدة العذراء ، أنه لم يشارك في الصلوات في أي كنيسة من كنائس بورسعيد المواطنين، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات البابا تواضروس الثاني ،وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل الكنائس ، واتباع التعليمات الخاصة بالصلاة سواء في المنازل أو ممن اختصر حضورهم ليلة رأس السنة ، وتم الإعلان عن ذلك.

وأضاف القمص بطرس بطرس بسطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات بشأن الصلاة في الكنائس ، فتم الإعلان عن اقتصار الصلاة في المنازل لكل من الأقباط في ليلة رأس السنة وليلة العيد، واقتصرت الصلاة ليلة العيد بكل كنائس المحافظة على كاهن الكنيسة و5أفراد معه من شمامسة الكنيسة، نظراً لتداعيات فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين, مشيراً إلى أن الكنائس تشهد أعمال تطهير وتعقيم مستمر،مقدماً التهنئة لكل الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد ،داعيا الله أن يرفع عنا الغمة.



جانب من الحضور بكنيسة مار جرجس بدسوق