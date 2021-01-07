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استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى بعد اقتحام الكونجرس

الخميس، 07 يناير 2021 05:20 م
استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى بعد اقتحام الكونجرس الكونجرس -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق، وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب فى مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

 

وعبر مايك بنس، نائب ترامب، عن شكره للرجال والنساء الذين بقوا فى مناصبهم للدفاع عن هذا المكان التاريخى، معلنا عن دعمه للأشخاص الذين لحقت بهم إصابات خلال الدفاع عن مبنى الكابيتول.


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الحرس الوطنى

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