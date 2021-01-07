اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 05:58 ص
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ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى بنى سويف إلى 95%

الخميس، 07 يناير 2021 05:00 ص
ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى بنى سويف إلى 95% مستشفى عزل - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن نسبة الشفاء من مصابي كورونا بالمحافظة تجاوزت الـ95%، منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد يوسف لـ"اليوم السابع"، أن كافة مصابى فيروس كورونا بمحافظة بنى سويف يتم علاجهم داخل المحافظة، ولا يتم نقل أى حالة للعلاج خارج المحافظة، مشيرا إلى  تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات للمرضى.

وأشار إلى أنه يتم استقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا حاليا فى مستشفيات ناصر العام، والصدر والحميات مستشفى الواسطى، والفشن، سمسطا بالإضافة إلى مستشفى التأمين الصحى.

وأكد الدكتور محمد يوسف، أنه يتم تقديم بقية الخدمات العلاجية بمستشفيات التخصصى والجامعة وإهناسيا وببا بالإضافة إلى أماكن تم توفيرها بالواسطى وناصر والفشن.


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