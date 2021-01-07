إيقاف مدرسين وإحالتهما للنيابة الإدارية لإعطائهما دروس خصوصية داخل مدرسة خاصة

الاسكندرية جاكلين منير

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إيقاف 2 من المعلمين بإحدى المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتهما للنيابة الإدارية بعد ثبوت إعطائهما دروس خصوصية للطلاب داخل مدرسة خاصة تابعة لإدارة شرق التعليمية دون ضمير أو خشية من خالق أو خوفا من قانون مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من ظروف استثنائية وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية وبالرغم من قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم تواجد طلاب داخل المدارس خوفا عليهم من ذلك الوباء والذى يجتاح العالم بأكمله وذلك للتربح وتحقيق مكاسب مالية.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن ذلك بناء على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بناء على عرض من مدير عام إدارة شرق التعليمية والذي أكد ما تمر به البلاد فى الفترة الراهنة يتطلب تضافر جهود كافة طوائف الشعب والوقوف جنبا إلى جنب لعبور تلك الأزمة.

ولفتت إلى أن ما قام به المعلمان يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال، وأن يسلك فى تصرفاته سلوكا يتوافق مع الاحترام والتقدير الواجب مما يجعله مثلا وقدوة، وأن ما أقدموا عليه هو أمر فى غاية الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيرة ممن يفكر فى ارتكاب مثل هذه الأمور.

يذكر أنه قد سبق للمديرية بناء على قرار معالى الوزير المحافظ بتشكيل لجان للمرور على السناتر بموجب قرار المهندس رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الاستاذ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المحافظ ووكيل أول الوزارة، أن الواقعة بها درجة كبيرة من الجسامة والتجاوز مما يتطلب اتخاذ إجراء حاسم ورادع تجنبا لحدوث ذلك مستقبلا كما حذرا من تكرار مثل هذه الوقائع التى تنال من مكانة المعلم وتشوية صورته بين طلابه والمجتمع.

كما قاما بتوجيه الشكر لجميع المعلمين والذين تضاعف جهودهم فى الفترة الحالية وشرحوا مناهجهم بطريقة التعليم عن بعد، وتضافر جهود كافة طوائف المحافظة فى شتى المجالات، وطالبا المعلمين الوقوف جنبا إلى جنب لمساعدة طلابهم لعبور تلك الأزمة الراهنة.