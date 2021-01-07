إصابة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى فى المنوفية بفيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد طاحون، مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة إصابته بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء الأشعة والتحاليل، وأكد طاحون فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يخضع للعزل المنزلى، ويتناول علاج برتوكول وزارة الصحة.

كان قد قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالى للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة، بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض أخرى فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى إلى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع استمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف علاج نفقة الدولة لمدة ثلاثة شهور، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى بين المواطنين لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابى الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم : 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الارقام الآتية: 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335.