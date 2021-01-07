وأضافت أن إجمالي حالات الوفاة في إسرائيل يبلغ 3527، أما عدد الحالات النشطة فيبلغ 64 ألفا و180، من بينهم 873 مريضا في حالة خطيرة و210 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي فرض إغلاق عام للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.