أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، تسجيل 7820 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذكرت الوزارة -في بيان أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية- أنه من بين 129 ألفا و711 اختبارا للكشف عن فيروس (كورونا) تم إجراؤه في غضون الساعات الـ24 الماضية، بلغت نسبة العينات الإيجابية 2ر6%، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في الإصابات.
وأضافت أن إجمالي حالات الوفاة في إسرائيل يبلغ 3527، أما عدد الحالات النشطة فيبلغ 64 ألفا و180، من بينهم 873 مريضا في حالة خطيرة و210 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي فرض إغلاق عام للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء في مارس العام الماضي.
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