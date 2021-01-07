إجراء 724 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الجهود التي قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى.

جاء ذلك في إطار جهود الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.

أسفرت عن إجراء 724 عملية جراحية عبارة عن " 52 جراحة عظام - 51 جراحة مخ و أعصاب - 463 عيون - 79 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 59 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح".