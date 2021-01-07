أطباء مستشفى الأقصر العام ينقذون طفل رضيع بعد إبتلاعه "خيارة" بالخطأ

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، أنه نجح الفريق الطبى بالمستشفى فى إنقاذ طفل بعد إبتلاعه خيارة بالخطأ داخل منزله، وتم إنقاذه فى الحالى ونقله لمستشفى أرمنت التخصصى لكونه بحاجه لعناية مركزة عقب التدخل الجراحى لإنقاذه.

وأضاف مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، أن البداية كانت بإستقبال طفل رضيع يبلغ من العمر 4 شهور داخل قسم الطواريء في حالة اختناق وصعوبة في التنفس بعد ابتلاع "خيارة" بالخطأ فى المنزل، وعلي الفور قام أطباء الطواريء والعناية المركزة وتمريض قسم الطواريء بالتدخل السريع وإنقاذ الطفل.

وكان قد نجح أطباء المستشفى فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة تظهر عليه اعرض اشتباه كورونا، حيث كانت السيدة تعاني من نزيف شديد، وتم إجراء عملية الولادة بنجاح وخرجت السيدة والطفل بحالة جيدة من غرفة العمليات، حيث أنه لدى إستقبال المستشفى للسيدة وحالتها علي الفور قام فريق من أطباء قسم النساء والتوليد بقيادة أخصائي النساء والتوليد الدكتورة صباح حسين، وطبيب مقيم أسماء محمود وطبيب تخدير سحر عبد الحميد، وتمريض عمليات سمر عبد العزيز وطبيب حضانة محمود حامد وتمريض حضانة غالية جابر، مؤكداً على أنه نجحت العملية وخرج الطفل في حالة جيدة وأنه متواجد في حضانه عزل للملاحظة والمتابعة وأنه تم تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية.

وكانت قد شهدت مستشفى الأقصر العام، زيارة للدكتور طاهر أيوب وكيل وزاره الصحة بالأقصر، للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والأسطوانات المتحركة، كما تفقد الدكتور طاهر أيوب، قسم العزل بالمستشفى وقد رافقه كل من مسؤول مستشفيات العزل الدكتور بكري عبد الستار، ومسؤول غرفه احاله حالات كرونا دكتور كيرلس طلعت، وكذلك مسؤول غرفه طوارئ المديرية دكتور هيدرا عادل.