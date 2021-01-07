"أسيوط الجامعى" يستقبل 19 إصابة بكورونا.. ورئيس الجامعة: الأعداد محدودة

أسيوط -هيثم البدري

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن المستشفى الجامعى استقبل 19 حالة إصابة بفيروس، تم حجزهم وتقديم الرعاية الصحية لهم، مشيراً إلى أن الأعداد المصابة الخاضعة للعلاج لاتزال محدودة، وهو معدل الإصابة الذى يستدعى العمل بالمرحلة الأولى من خطة استعدادات مستشفيات أسيوط الجامعية لمواجهة كوفيد19 دون الحاجة إلى الإنتقال للمرحلة الثانية من خطة المواجهة والمتضمنة التوسع فى عدد الأسرة المخصصة للمرضى، ومضاعفة أسرة العناية المركزة لاستيعاب أى زيادة فى معدلات الإصابة.

وطمأن رئيس جامعة أسيوط أفراد المجتمع إلي إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة ومتابعته للوضع اليومى بالمستشفى الجامعى، من أجل التأكد من جود مخزون كافي الأكسجين والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تتضمن الأدوات الوقائية للأطقم الطبية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل، وتواجد الأطقم الطبية من اطباء وتمريض فى جدول عمل مكثف لمواجهة تلك الظروف الإستثنائية.

وأوضح الدكتورعلاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الحالات المحتجزة حالياً بالمستشفى الجامعى الرئيسي تتضمن 17 حالة مستقرة، وحالتين فى العناية المركزة دون الحاجة لإستخدام أجهزة التنفس الصناعى، مضيفاً أنه يجرى العمل بالمرحلة الأولى من خطة مستشفيات جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا لاستقبال المصابين من منتسبي الجامعة وأسرهم والحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة، والتى تشمل تخصيص 18 غرفة فرز بالاستقبال العام، و82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي، و6 أسرة للمصابين تحت سن 15 عامًا بمستشفى الأطفال.