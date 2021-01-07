أسوشيتدبرس: فتح تحقيق حول كيفية تعامل قوات إنفاذ القانون مع أحداث الكونجرس

كتب أحمد عرفة

أكدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن مشرعين تعهدوا بفتح تحقيق حول كيفية تعامل قوات إنفاذ القانون مع الأحداث العنيفة بالكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".