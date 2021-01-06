وكيل صحة الوادى الجديد ينفقد جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات كورونا

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، العمل بمستشفى الداخلة العام، وذلك للتأكد والاطمئنان على جاهزية المستشفيات والعمل بالأقسام المختلفة.

وأعلن محروس، في بيان صحفي، تشكيل لجنة من أطباء المستشفى للمتابعة المستمرة لجميع الحالات المرضية ومتابعة احتياجاتها من الأكسجين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة استلام أسطوانات الأكسجين والتأكد من جاهزيتها والتأكيد على المرور الدوري اليومي على شبكة الأكسجين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المستشفيات تتوافر بها كميات كافية من الأكسجين بجانب توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بدءًا من غٍدًا الخميس 7 يناير، ولمدة يومين بمنطقة الزيات بواحة بلاط، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

تضم القافلة كافة التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة".