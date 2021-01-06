وفد كورى جنوبى يتوجه إلى إيران الخميس للتفاوض بشأن قضية احتجاز ناقلة النفط

سول /أ ش أ/

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وفدًا حكوميًا سيتوجه فجر، الغد الخميس، إلى إيران للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وطاقمها من قبل الحرس الثورى الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن أعضاء الوفد الحكومى الذى يقوده مدير مكتب شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك سيصلون العاصمة الإيرانية طهران بعدما وافق المسؤولون الإيرانيون على الزيارة بعد مشاورات مع سول.

وكان الحرس الثورى الإيرانى قد احتجز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تى هانكوك كيمي" التى كان على متنها 20 بحارا من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين أمس الأول الاثنين (بتوقيت كوريا الجنوبية)، بدعوى انتهاكها للقوانين البيئية البحرية، وهى ترسو حاليًّا قبالة ميناء "بندر عباس" فى جنوب إيران.

وسيتجه النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوى جونج-كون إلى إيران فى 10 يناير، ويُتوقع أن يفاوض الجانب الإيرانى حول الإفراج عن البحارة المحتجزين كأولوية قصوى وأن يناقش أيضًا قضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى المصارف الكورية الجنوبية.