وقال مدير كهرباء الحسكة وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: إن "قوات الاحتلال التركى اعتدت بقذائف الهاون على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة، ما أدى لخروجها عن الخدمة".



وأفاد ناشطون سوريون معارضون، في وقت سابق اليوم، بأن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها صعدت قصفها ناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربى.

