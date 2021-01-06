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وسائل إعلام أمريكية: رئيس بلدية واشنطن يطلب تدخل الحرس الوطنى بعد اقتحام الكونجرس

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:13 م
وسائل إعلام أمريكية: رئيس بلدية واشنطن يطلب تدخل الحرس الوطنى بعد اقتحام الكونجرس انصار ترامب
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام أمريكية تأكيدها ـم رئيس بلدية واشنطن يطالب بتدخل الحرس الوطني.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن رئيسة مجلس النواب تطالب بتدخل الحرس الوطني.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأفادت القناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

 

 

 

 

 


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