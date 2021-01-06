وزير مالية ألمانيا يؤكد إمكانية صمود اقتصاد بلاده فى مواجهة فترة عزل طويلة

رويترز

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز اليوم الأربعاء، إن أكبر اقتصاد أوروبي يمكنه الصمود في مواجهة فترة عزل عام طويلة تهدف لاحتواء جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنه يتوقع مستويات دين حكومي أقل عما كانت عليه بعد الأزمة المالية في 2008.

وقال شولتز لقناة (زد.دي.إف) "يمكننا الصمود لفترة طويلة. مشرعو الميزانية في البرلمان الألماني منحونا الموافقة على تقديم المساعدة المطلوبة".

وكانت قد أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالى، فى محاولة للسيطرة على تفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا.