وزير الشباب والرياضة يوافق على إحلال وتجديد 3 ملاعب خماسية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إحلال وتجديد ثلاثة ملاعب خماسية مغطاة بالنجيل الصناعى بمحافظة شمال سيناء .

قال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ان الإدارة المركزية المنشأت الشبابية بوزارة الشباب برئاسة الدكتور أشرف البجرمي ارسل فاكسا الي مديرية الشباب والرياضة أكد فية موافقة الوزير على إحلال وتجديد ملاعب (مركز شباب مدينه العريش ومركز شباب نجيلة بإدارة رمانة ومركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش).

وأضاف كليب راشد ان وزار الشباب والرياضة قامت بتكليف مركز الاستشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة للإشراف على مراحل تنفيذ تلك الملاعب وكذلك الإشراف على الاستلام الابتدائي والنهائي.

وبدوره اعرب ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش عن تقدير شباب شمال سيناء لما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من دعم وتشجيع للشباب بمختلف مراكز الشباب لافتا ان هذه الموافقات كانت استجابه فوريه لمطالبهم بضرورة تحسين مرافق يحتاج لها الشباب لممارسة الانشطة الرياضية .

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