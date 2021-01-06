ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن تصريحات صحفية لبومبيو، قوله: لا يزال هناك صراع مشتعل جنوب شرق أوكرانيا - لم نحرز تقدما كبيرا ولم يحرز الأوروبيون تقدما كبيرا في جهودهم الدبلوماسية أيضا.. أنا آسف لذلك.. أتمنى لو كنا قد أحرزنا المزيد من التقدم خلال عهدنا".



وتابع قائلا: لقد حاولت الولايات المتحدة بناء قدرات الحكومة الأوكرانية للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تأتي من روسيا سواء التهديدات العسكرية أو التهديدات المعلوماتية أو تهديدات الطاقة.

