وزير التموين يشيد بـ"بازار بورسعيد" الجديد ويطمئن على مخزون السلع.. صور

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مجمع الأسواق الحضارى الجديد "بازار بورسعيد"، تمهيدا لافتتاحه الفترة المقبلة رافقهم واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وأشاد الوزير، خلال تفقده "بازار بورسعيد"، بما يحتويه من أسواق لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم، وإنشائه على أحدث طراز معمارى فى مواجهة سوق الأسماك الحديث، ليشكل الاثنان معا مركزًا تجاريًا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، فى إطار تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقام البازار على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعى للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم، ومحلات للمخبوزات، بالاضافة إلى 4 فروع بنوك، و8 مطاعم دورين.

وتفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة فى حى المناخ ببورسعيد.

وأطمأن وزير التموين، خلال تفقده فرع الشركة، على توافر المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، وكذلك جودتها وتواريخ صلاحيتها، وأسعارها، كما أطلع على طرق تخزين السلع بالطرق الصحية السليمة ومستوى النظافة.

ووجه وزير التموين برفع كفاءة مخازن الشركة، وتطبيق منظومة مميكنة لإدارة المخازن والسلع ومنظومة العمل بالكامل، وذلك لسرعة وسهولة التعرف على السلع غير المتوفرة بكميات كافية والعمل على زيادتها، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتدعيم البنية الاساسية للسلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي.

وتختص الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر أو من خلال الغير، بما فى ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية، من خلال فروع ومخازن الشركة المنتشرة فى المحافظات بما يخدم مصالح المواطنين.