وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان أول سوق لوجسيتى متطور ببورفؤاد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح – محمد فرج

تفقدا قبل قليل، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم، أول سوق لوجسيتى متطور ومتكامل ببورفؤاد، والذى يضم أماكن مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك الأسماك، كما يتواجد بالسوق هايبر ماركت لبيع المنتجات المتنوعة.

وتشهد محافظة بورسعيد طفرة فى الأسواق تتمثل فى سوق الأسماك الذى يضاهى الأسواق العالمية وسوق الخضروات الذى تم انشائة لإنهاء الأسواق العشوائية بمدينة بورسعيد وسوق بورفؤاد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن السوق الجديد بمدينة بورسعيد مقام على أعلى مستوى ويضاهى كبرى الأسواق الحضارية وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية بما يتوازى مع مجمل الانجازات المقامة على أرض بورسعيد، مشيرًا إلى أن المحافظة تدفع ربع مليون جنيه شهريًا لإدارة وصيانة سوق بورفؤاد الحضارى الجديد، وذلك للحفاظ عليه.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن سوق بورفؤاد الجديد هو سوقًا للخضروات والأسماك واللحوم بما يقدم كافة المنتجات والسلع الغذائية لأهالى مدينة بورفؤاد ويلبى كافة احتياجاتهم، مشيرًا إلى محافظة بورسعيد قامت بإنشاء عددًا من الأسواق الحضارية المميزة مثل سوق الأسماك الجديد والتى أصبح يجذب العديد من زوار المحافظة.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن سوق بوفؤاد المتطور الجديد، هو أول مركز تكنولوجى مطور "يقدم خدمات لوجستية" ببورفؤاد ويتكون من 6 شبابيك مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بداية جولته ببورسعيد، سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، وذلك للوقوف على آخر تطورات سير العمل الحالية بسوق الخضروات والفاكهة، ثم تفقدا فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمناطق ببورسعيد، لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية، وجودتها، وأسعارها، كما أطلع على طرق التخزين ومستوى النظافة، ثم تفقد مصنع الشركة البورسعيدية لإنتاج الزيوت بالمنطقة الصناعية، وتفقد وزير التموين عدد من الأقسام بالمصنع، وأشاد بوجود هذه النوعية من المصانع فى توفير الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائية المتنوعة، وإنتاج الزيوت على أعلى مستوى.

كان قد استقبل اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة بورسعيد وافتتاح أول سوق لوجسيتى متطور ببورفؤاد.

وتفقدا وزير التموين، برفقة محافظ بورسعيد، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، وممثلى الغرف التجارية ببورسعيد، عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، حيث بدأت زيارة وزير التموين والوفد المرافق له، بزيارة سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، ثم زيارة فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمناطق ببورسعيد، ثم زيارة مصنع الزيت ومصنع ريادة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

عقب انتهاء جولة وزير التموين ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم فى مدينة بورسعيد، توجها إلى مدينة بورسعيد، عبر الكوبرى العائم، لافتتاح المركز التموينى الوجسيتى المتطور ببورفؤاد، ومن المقرر أن يتفقدا سوق الكمبراتيف قبل التوجه إلى نادى الصيد.

كان وزير التموين، اختتم العام المنتهى 2020 بالعديد من الجولات التفقدية بعدد من المحافظات، حيث قام بجولة تفقدية لصوامع مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقبها فى نفس اليوم زيارة لصوامع الصالحية بالشرقية وقبل ذلك قام بزيارة عدد من، المنشآت التموينية فى محافظة السويس من مخابز ومجمعات استهلاكية ومراكز خدمة تموينية.



جانب من جولة المحافظ ووزير التموين



جانب من جولة وزير التموين ومحافظ بورسعيد بالمحال



وزير التموين بتابع أسعار المعروضات بالمحال



وزير التموين ومحافظ بورسعيد بأحدى المحلات بالسوق اللوجيستى



وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان السوق اللوجيستى



وزير التموين يتفقد المعروضات