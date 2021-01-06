اليوم السابع
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وزير التموين ببورسعيد لتفقد منشآت تموينية وافتتاح أول سوق لوجسيتى متطور.. صور

الأربعاء، 06 يناير 2021 12:06 م
وزير التموين ببورسعيد لتفقد منشآت تموينية وافتتاح أول سوق لوجسيتى متطور.. صور محافظ بورسعيد ووزير التموين
بورسعيد - السيد فلاح

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استقبل اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة بورسعيد وافتتاح أول سوق لوجسيتى متطور ببورفؤاد.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين، برفقة محافظ بورسعيد، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، وممثلى الغرف التجارية ببورسعيد، عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، وتبدأ زيارة وزير التموين والوفد المرافق له، بزيارة سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، ثم زيارة فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمناطق ببورسعيد، ثم زيارة مصنع الزيت ومصنع ريادة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

عقب انتهاء جولة وزير التموين ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم فى مدينة بورسعيد، سوف يتوجها إلى مدينة بورسعيد، عبر الكوبرى العائم، لافتتاح المركز التموينى الوجسيتى المتطور ببورفؤاد، ثم يتفقدا سوق الكمبراتيف قبل التوجه إلى نادى الصيد.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن وزير التموين سوف يفتتح أول مركز تكنولوجى مطور "يقدم خدمات  لوجستية" ببورفؤاد ويتكون من 6 شبابيك مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد، كما سيتفقد وزير التموين منظومة الشكاوى الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.

كان وزير التموين، اختتم العام المنتهى 2020 بالعديد من الجولات التفقدية بعدد من المحافظات، حيث قام بجولة تفقدية لصوامع مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقبها فى نفس اليوم زيارة لصوامع الصالحية بالشرقية وقبل ذلك قام بزيارة عدد من، المنشآت التموينية فى محافظة السويس من مخابز ومجمعات استهلاكية ومراكز خدمة تموينية.

 

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