وزارة التعليم السعودية: انتهاء الترم الأول بنجاح ونحتفل بنجاح الطلاب

محمود طه حسين

أكد الدكتور، يحيى آل مفرح، مدير عام الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن الدراسة لم تتوقف بسبب كورونا فتم تفعيل التعليم عن بعد، بعد توقف الدراسة عام 2020، موضحا أنه تم توفير المناهج عبر القنوات التعليمية وهناك قناة تسمى "عين" متوفرة للجميع على مستوى الوطن العربى.



وأضاف خلال احتفالية اليوم العربى لمحو الأمية، تحت شعار "التجارب العربية الرائدة فى تعليم وتعلم الكبار فى ظل جائحة كورونا"، عبر الفيديو كونفرانس، أن التعليم لم يتوقف والجميع أكمل رحلته التعليمية والامتحانات قدمت لجميع الطلاب عن بعد واتيح الاختبار للطلاب حضوريا كفرصة اختيارية لمن يرغب، لافتا إلى أن الترم الأول من العام الدراسى الحالى انتهى ونحتفل بنجاح الطلاب الذين حققوا النجاحات رغم التحديات الكبيرة بسبب كورونا موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس.



وأشار مفرح، أنه متفائل بالعام الجديد 2021، وتم استضافة المشاركين فى مشروع العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال العام الماضى وهذا الإعلان هو بمثابة إعادة توجيه البوصلة لخلق مواطن متسلح بمهارات الثورة الصناعية المطلوبة، مشيرا إلى أن هناك انجازات تحققت عام 2020 فى تعليم الكبار، بسبب دعم القيادة فى المملكة، منها اطلاق قنوات التعليم المستمر وعقد الملتقى الثانى للتعليم 2020 من أجل تبادل الخبرات وتجاوز التحديات وعقد برنامج توعى للتوعية بمحو الأمية فى النائية بالمملكة لمدة شهرين، موضحا أنه تم تقديم حوافز كبيرة منها الصحية والزراعية من خلال تقديم خدمات بيطرية لمواشيهم، وتطوير أيضا مناهج محو الأمية.

ولفت مفرح، إلى أن الأنشطة والبرامج لم تتوقف فى أزمة كورونا حيث تم تنفيذ برامج استفاد منها قرابة 90 ألف مواطن.