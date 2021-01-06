واشنطن بوست: أغانى مسيرة أنصار ترامب للاعتراض على نتائج الانتخابات تثير الدهشة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن قائمة الأغانى التي تم تشغيلها يوم الأربعاء في مسيرة "لننقذ أمريكا"، التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دنالد ترامب أثارت الدهشة ، حيث تضمنت أغانى مثل "قلبى سيستمر" لسيلين ديون و"اهزمه"، لمايكل جاكسون.

وقالت إنه تم تشغيل الأغاني المعتادة التي وصفتها بالـ"محيرة"، وهى نفسها التي تم لعبها في التجمعات الانتخابية لترامب مثل "ماتشو مان"، و"الابن المحظوظ".

ولكن بينما كان أنصار ترامب ينتظرون المتحدث التالي في المسيرة ، أصبحت قائمة التشغيل أكثر غرابة ، مما أثار الكثير من التعليقات على تويتر.

وتم تشغيل أغنية "تلف في الدماغ" لبينك فلويد، وأغنية "شمعة في مهب الريح"، وحتى أغنية "في الجو الليلة"، لفيل كولينز، وهى أغنية عن الطلاق يعتقد الكثيرون خطأ أنها تتعلق بالقتل.

وعلق ستيف دوسى من قناة Fox News على الاختيارات ، قائلاً: "أليس هذا مثيرًا للاهتمام؟".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن مئات الآلاف من الأمريكيين جاءوا للمشاركة في مظاهرات واشنطن، ولكن الإعلام المزيف لا يظهر حقيقة الأعداد المتواجدة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام المزيفة وشركات التكنولوجيا أكبر مشكلة في الولايات المتحدة، وأضاف أن الانتخابات تم تزويرها بطريقة لم تشهدها أمريكا من قبل، مؤكدا أنه لن ينتازل.

وأكد: "نحن لن نتخلى عن موقفنا أبدا. لن نتنازل أبدا. هذا لن يحدث. لا يتنازل المرء عندما تكون هناك سرقة"، مدعيًا أن فوز بايدن كان على أساس إحصاء الأصوات المزورة، وأضاف "لقد فزنا في هذه الانتخابات ، وفزنا بها بأغلبية ساحقة. لم تكن هذه انتخابات قريبة".

وتعهد ترامب "بإخراج الجحيم من" أعضاء الكونجرس ، الذين وصفهم بـ "الجمهوريين الضعفاء" و "المثيرين للشفقة" لأنهم لن يدعموا جهوده لقلب النتائج. وقال إنه يأمل أن يمنع نائب الرئيس بنس فرز الكونجرس لأصوات الهيئة الانتخابية. ولكن لا يمنح الدستور نائب الرئيس تلك السلطة.