وكانت الحكومة الهولندية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تأخر بدء حملتها للتطعيم ضد المرض.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قد أبلغ برلمان بلاده أمس الثلاثاء، أن السلطات ركزت الاستعدادات على اللقاح "سهل التعامل" الذي تصنعه جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا - والذي لم يتم ترخيصه بعد للاستخدام في الاتحاد الأوروبي - وليس اللقاح الأمريكي التابع لشركة فايزر .