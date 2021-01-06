اليوم السابع
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نقابة الأطباء بكفر الشيخ تنعى أخصائى الرعاية بمستشفى البرلس

الأربعاء، 06 يناير 2021 05:43 م
نقابة الأطباء بكفر الشيخ تنعى أخصائى الرعاية بمستشفى البرلس مستشفى عزل - أرشيفية
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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نعت النقابة الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن السيد بيومي، إخصائى الرعاية المركزة بمستشفى برج البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الطبيب بفيروس كورونا، خلال عمله، وتم حجزه إلا أن حالته تدهورت فتوفى، وتم تغسيله وتكفينه وتسليم الجثمان لذويه.

وشهدت مستشفى البرلس حالة من الحزن من قبل الأطباء وطاقم التمريض والعاملين، لعدم تمكنهم من إنقاذه ،اصافة إلى حسن خلقه وإخلاصه فى عمله.

 

 

 


كفر الشيخ

مستشفى البرلس

مرضى كورونا

مستشفيات العزل

مديرية الصحة

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