من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تواصل عمليات القصف الصاروخي المكثف على مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية في ريف تل تمر، مدعيا أن إحدى القذائف سقطت على مقربة من قاعدة للجيش الروسي في منطقة المباقر، لتقوم مروحيات روسية بالتحليق فوق الموقع.