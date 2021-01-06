نائب محافظ الأقصر يتفقد المشروعات ومستشفى العديسات للعزل.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة فى مدينة الطود تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية وذلك برفقة الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، حيث بدأت جولة نائب المحافظ بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمنطقة العديسات بالطود والتابع لوزارة التموين.

وتابع عبد القادر مراحل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين داخل المركز وسهولة الاجراءات للحصول على البطاقات التموينية، ووصل نائب المحافظ جولته بتفقد نقطة الإسعاف بمدينة الطود على الطريق الرئيسى الأقصر أسوان ووجه بجاهزية فرق الإسعاف لأى طارئ وسرعة نقل حالات المرضي.

وتابع نائب المحافظ جولته بمدينة بتفقد مركز شباب المستقبل، والذى تم تجهيزه ليكون متنفساً رياضياً لشباب واهالى المدينة حيث يضم ملعب كرة قدم خماسى وغرف أنشطة وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية، وتم تجهيزه تمهيداً لافتتاحه قريباً بعد استكمال الإجراءات القانونية.

كما تفقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر مستشفى العديسات بمدينة الطود والمخصصة كمستشفى عزل للحالات المصابة بفيروس كورنا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى والتأكد من وصول الإمدادات اليومية من الأكسجين وتوافر مخزون احتياطى لمنع حدوث أى نقص .

وشدد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لمخزون الأكسجين بكافة المستشفيات بالمحافظة، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بمديرية الصحة للإبلاغ الفورى فى حالة ظهور اى طارئ وعرض تقرير يومى أولا بأول، بالكميات الموجودة وذلك لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال أى نقص فى الكميات فى حينه.

يشار إلى أن جولة نائب المحافظ تأتى فى اطار المتابعة الدورية للمؤسسات الطبية للمحافظة وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمرور المستمر على المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة، ورافق نائب المحافظ فى جولته الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طاهر إسماعيل ومدير مستشفى العديسات الدكتور أحمد فتحى وأعضاء لجنة الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .