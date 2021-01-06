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نائب ترامب: سأقوم بواجبى لضمان عقد جلسة عادلة بالكونجرس لاستماع كل المزاعم

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:42 م
نائب ترامب: سأقوم بواجبى لضمان عقد جلسة عادلة بالكونجرس لاستماع كل المزاعم مايك بنس
كتب أحمد عرفة

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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إنه من حق شعبنا إجراء انتخابات نزيهة والتحقيق الكامل في أي تجاوزات.

وأضاف مايك بنس، خلال جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية: سأقوم بواجبي لضمان عقد جلسة استماع عادلة في الكونجرس للاستماع إلى كل المزاعم.

وفى وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، خلال جلسة الكونجرس الأمريكي للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية دوري في التصديق على نتيجة الانتخابات احتفالي فقط.

وقال نائب الرئيس الأمريكي: أي اعتراض على نتيجة الانتخابات كان يجب أن يحسم في المجمع الانتخابي.

وتابع نائب الرئيس الأمريكى، أنه لا يمكنه رفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل بايدن رئيسًا.

واستطرد مايك بونس أنه لا يملك سلطة رفض الأصوات الانتخابية كما طالبه بذلك ترامب.


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