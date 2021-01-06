اليوم السابع
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"مياه القناة" تجرى مناورات عملية لاختبار مولدات الديزل فى المحطات.. صور

الأربعاء، 06 يناير 2021 05:11 م
"مياه القناة" تجرى مناورات عملية لاختبار مولدات الديزل فى المحطات.. صور اختبار مولدات الديزل
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، فى بيان له اليوم الأربعاء عن أجراء أول مناورات، لاختبار كافة مولدات الديزل الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى فى قطاعات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للاطمئنان على كفاءة المولدات وضمان استمرار عمل جميع المحطات وعدم توقفها أثناء انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، نجاح كافة المناورات العملية التى تم إجراؤها فى عدد من المحطات منها، محطة رفع ميدان مصطفى كامل بحى أول، ومحطة ميدان بورسعيد، وميدان المطافى بحى ثان، ومحطة رفع النجدة بحى ثالث، وذلك تحت إشراف المهندس مجدى سعيد، والمهندس عصام العلاف مدير التشغيل والصيانة، موضحا أن الهدف من تلك المناورات هى التأكد من الكفاءة العملية وتشغيل مولدات الديزل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ، وعدم توقف أى من محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مياه القناة، إلى جاهزية المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافى لضمان استمرار التشغيل فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائى  فى محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي، مضيفا أن فى حالة اكتشاف أى أعطال فى مولدات الديزل الخاصة بأى محطة أثناء عملية المناورات سوف يتم أعمال الصيانة الفورية لرفع كفاءته العملية ويتم بعد ذلك عدة اختبارات أخرى عليه لتأكد انه يعمل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

 

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