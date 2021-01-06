اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 01:19 ص
خالد صلاح
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مصرع 3 أشخاص بسبب فيضان ناجم عن هطول الأمطار فى مدينة سوكرى جنوبى بوليفيا

الأربعاء، 06 يناير 2021 01:00 ص
مصرع 3 أشخاص بسبب فيضان ناجم عن هطول الأمطار فى مدينة سوكرى جنوبى بوليفيا فيضان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة في بوليفيا  مقتل 3 أشخاص جراء الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في مدينة سوكرى بجنوب البلاد والتي جرفت العديد من السيارات والأكشاك، وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه وفقا لتقارير طبية، فإن حوالي 10 أشخاص تلقوا علاجا بالمستشفيات إثر انخفاض درجة حرارة أجسادهم في أعقاب الفيضان في أحد أجزاء مدينة سوكري.


من جهته، قال أوزفالدو روجاس مدير الاستجابة للطورائ بمدينة "سوكري" لوسائل إعلام محلية إن حبات البرد التي صاحبت سقوط الأمطار سدت مصارف المياه، وأعرب الرئيس البوليفي لويس آرسي عن تعازيه لأهالي القتلى وتعهد بأن تقدم حكومته المساعدة للمتضررين.


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بوليفيا

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سوكرى

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