مستشفى القلب الجامعى بأسيوط تجرى 2933 عملية جراحية فى 2020

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حصاد مستشفى القلب الجامعى لعام 2020 والذى يعد عاما استثنائياً فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفى 19 ، والتى سعت خلالها إدارة الجامعة إلى تسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية لمواصلة تقديم خدماتها الطبية دون تقصير وذلك فى كافة المستشفيات الجامعية بمختلف تخصصاتها.

و أشار إلى أن مستشفى القلب الجامعى نجحت خلال العام المنقضى فى مضاعفة إحصائياتها فى مجال العمليات الجراحية والقساطر القلبية ، وكذلك أعداد الإقامة الداخلية بالمستشفى، واستقبال الطوارئ والعناية المركزة والمتوسطة والرعاية الحرجة، والفحوصات والاختبارات الطبية، حيث يعد هذا التخصص من أدق التخصصات الطبية وأكثرها تعقيداً والتى تحتاج إلى متابعة دورية من قبل الكوادر الطبية والذين نجحوا فى القيام بدورهم الخدمى والطبى والعلاجى طوال العام رغم تداعيات أزمة كورونا.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن مستشفى القلب الجامعى قد نجحت خلال عام 2020 فى استقبال 12330 حالة بواقع 655 طوارئ القلب ، و90 طوارئ جراحة القلب والصدر ، و6437 عناية مركزة أمراض قلب ، و648 عناية مركزة أمراض قلب أطفال ، و1837 رعاية حرجة جراحة قلب وصدر ، و 1317 عناية متوسطة أمراض قلب ، و 1346 رعاية متوسطة جراحة قلب وصدر، وهو ما يمثل سعى إدارة المستشفى وكوادرها الطبية على مواصلة العمل على نحو أفضل لتحقيق أعلى نسب شفاء .

وفيما يتعلق بالعمليات الجراحية والقساطر القلبية التى تم إجراؤها فى المستشفى خلال عام 2020 فقد أشار الدكتور حسام العربى مدير المستشفى إنها بلغت 2933 عملية بواقع 2277 قسطرة قلبية متنوعة ما بين تشخيصية وتداخلية طارئة وعلاجية على شرايين القلب التاجية وتركيب منظمات القلب وتوسيع صمامات القلب وعمل كهروفسيولوجيا القلب والكى وإصلاح العيوب الخلقية بالقلب، و حوالى 656 جراحة قلب وصدر متنوعة ما بين قلب مفتوح أطفال لإصلاح العيوب الخلقية البسيطة والعيوب الخلقية المركبة، وقلب مفتوح لعل وصلات وكبارى على شرايين القلب التاجية، وتغيير صمامات القلب، هذا بالإضافة إلى جراحات الصدر وعمليات جراحة الصدر بالمنظار الجراحى ومناظير الصدر الاستكشافية واستخراج الأـجسام الغريبة وتركيب أنابيب صدرية .

أما فيما يتعلق بالفحوصات والاختبارات الطبية فقد أضاف الدكتور حسام العربى أنها بلغت 66836 فحص وإشاعة بواقع 1542 أشعة متعددة المقاطع، و2409 أشعة بالموجات فوق الصوتية على القلب ، و217 تصوير قلب بالموجات فوق الصوتية من خلال نظار المرئ ، و147 رنين مغناطيسى ، و262رسم القلب بالمجهود ، 2132اشعة عادية على القلب والصدر ، و89 تركيب جهاز هولتر 24 ، و56 تركيب جهاز هولتر 48 ساعة ، و43228 تحاليل طبية clinical chemistry ، و 8366 تحاليل طبية haematology ، و 168 تحاليل طبية microbiology ، و 2680 تحاليل طبية immunology ، و3078 تحاليل طبية وظائف كبد كاملة ، و 1779 وظائف كلى كاملة ، و 680 تحاليل طبية LDL،HDL، cholesterol ، Lipid profile.

اما الإقامة الداخلية بالمستشفى والتى تمت خلال عام 2020 فقد بلغ عددها الإجمالى 3208بواقع 924 داخلى أمراض قلب رجال ، و511 أمراض قلب سيدات، و 527 أمراض قلب تعاقدات، و 488 أمراض قلب أطفال، و 758 داخلى جراحة قلب وصدر.

وعلى صعيد العيادات الخارجية التابعة للمستشفى وإحصائياتها خلال عام 2020 ، فقد أضاف الدكتور حسام العربى انها استقبلت 20629 حالة، بواقع 5131 بعيادة أمراض القلب عامة، و 1799بعيادة أمراض شرايين القلب والجلطات، و1558 عيادة استقبال الطوارئ ، و986 عيادة اضطرابات القلب والمنظمات، و672 عيادة صمامات القلب والسيولة، و 29 عيادة أمراض قلب الأطفال، و656 عيادة جراحة قلب وصدر كبار، و 1018 عيادة جراحة قلب وصدر أطفال، و 8068 عيادة العلاج على نفقة الدولة.