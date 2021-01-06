مدير تعليم القليوبية يجتمع بمجلس الأمناء لمناقشة مشاكل العملية التعليمية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ورؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية علي مستوى المحافظة، وبحضور محمد مرسي ياسين أمين المجلس، وعلي جوده راضى نائب المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ورحب "الفيومى" فى بداية الاجتماع، بالحضور وتمني لهم التوفيق فيما يقدمونه لخدمة العملية التعليمية بالقليوبية، مؤكدا على أهمية مجلس الأمناء حيث تنبع من خلال تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي مما ينعكس علي العملية التعليمية وخصوصا الطلاب المنتج الرئيس للعملية التعليمية ووضع ركيزة رئيسية لدعم وتحسين التعليم بمحافظة القليوبية.

وأكد مدير تعليم القليوبية، علي تفعيل لجنة المشاركة المجتمعية لدعم العملية التعليمية ومشاركة رجال الأعمال لخدمة العملية التعليمية، كما أكد علي أن المشاركة المجتمعية عن طريق رجال الأعمال تكون لرفعة شأن العملية التعليمية على مستوى المحافظة وشارك في اللجنة.

وتم عرض ومناقشة رئيس مجلس الأمناء والأباء بكل إدارة عن أهم المشكلات التي تواجه التعليم بالإدارة، حيث تم مناقشة المشاكل على مستوى الإدارات ووضع تصور لحل هذة المشكلات وتذليل كافة العقبات وضرورة إيجاد حلول لها في ظل الامكانات المتاحة.

ورحب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس الأمناء بالحضور، وتم عرض أهم منجزات المجلس فى العام الماضى، وكذلك حل المشكلات الخاصة بالعملية التعليمية، والدور البارز والفعال لمجلس الأمناء والأباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية والنهوض بمستوى الطلاب فى جميع المدارس وإيجاد حل للمشكلات التى تواجه العملية التعليمية بالشراكة الفعالة مع مديرية التربية والتعليم.

وتحدث "الفيومى"، عن تفعيل نظام جديد للمتابعة داخل المديرية وداخل المدارس، مؤكدا أن حضور أي مدرسة للمديرية يجب أن يكون مع رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، كما توجه بالشكر للدكتور محمد عطيه الفيومي والمجلس للوقوف الدائم مع المديرية وتوفير المناخ والإمكانات اللازمة لحل المشاكل وطالبهم ببذل أقصي الجهود واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة في خدمة العملية التعليمية.

اجتماع تعليم القليوبية بمجلس الأمناء



جانب من اجتماع تعليم القليوبية بمجلس الأمناء



خلال الاجتماع