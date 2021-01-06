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محلل سياسى بأمريكا: أنصار ترامب يتجولون داخل الكونجرس كما لو أنهم سياح

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:11 م
محلل سياسى بأمريكا: أنصار ترامب يتجولون داخل الكونجرس كما لو أنهم سياح جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال إيهاب عباس الكاتب والمحلل السياسى بأمريكا، أن هناك مجموعات من المتظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته، اقتحموا مبنى الكونجرس، ويتجولون بداخله كما لو كانوا سياح، وأن ما تشهده الولايات المتحدة اليوم لم تراه من قبل، مؤكدا أنه تم رفع الجلسة المنعقدة حاليا لحين السيطرة على الوضع داخل وخارج المبنى. 
 
وأكد الكاتب والمحلل السياسى بأمريكا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إن ذلك الاقتحام سيؤرخه التاريخ، مشيرا إلى أن شرطة العاصمة الأمريكية الأن تعمل على إيقاف عدد من المتظاهرين خارج المبنى من الممكن أن يكونوا مدججين بالسلاح، ويقومون بتفتيشهم تفتيش ذاتى. 
 
وأشار إيهاب عباس، إلى أن هناك العديد من أنصار ترامب المتظاهرين خارج مبنى الكونجرس مسلحين ولكنهم يخفون تلك الأسلحة بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن الوضع الأن أكثر سخونة عن يوم الانتخابات الأمريكية، حيث إنه فى يوم الانتخابات لم يكن الوضع بالشكل الحالي. 
 
وأضاف إيهاب عباس الكاتب والمحلل السياسى بأمريكا، "أن ما يحدث الآن منظر غريب على الشعب الأمريكي وكأننا نشاهد إحدى الدول التى تعانى من الخلافات السياسية الداخلية. 

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