محافظ بورسعيد: 200 مليون جنيه تكلفة إنشاء سوق الخضار الجديد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد قبل قليل الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهما، سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، وذلك للوقوف على آخر تطورات سير العمل الحالية بسوق الخضروات والفاكهة، برفقة، اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد، إن هذا السوق مُقام على مساحة 21 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائه 200 مليون جنيه تقريبًا، لافتًا إلى أنه أقيم على أرض السوق العشوائى القديم، ويضم 32 محل خضار جملة، و6 محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، بالإضافة إلى 69 محل قطاعي، و4 محلات عطارة، و6 محلات لحوم ودواجن منها منفذ بيع لحوم خاص بالمحافظة، ويوجد بالسوق مقران لبنكى القاهرة ومصر، و16 محلًا تجاريًا بدورين، كما يضم السوق الجديد 8 مطاعم بدورين وتراس.

وأكد محافظ بورسعيد، أن سوق الخضار الجديد ببورسعيد يأتى فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتطوير وإنشاء الأسواق الحضارية بما يتناسب مع الإنجازات المقامة على أرض بورسعيد.

وأثنى وزير التموين على النقلة النوعية التى تحققت بإنشاء هذا السوق الحضارى المنظم، بعد أن كان فى السابق عبارة عن سوق عشوائي، وأكد "المصيلحى، أن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير فى تحسين جودة الحياة، سواء للعاملين فى هذه الأسواق، أو جمهور المتعاملين معها.

كان قد استقبل اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة بورسعيد وافتتاح أول سوق لوجسيتى متطور ببورفؤاد.

ويتفقد وزير التموين، برفقة محافظ بورسعيد، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، وممثلى الغرف التجارية ببورسعيد، عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، حيث بدأت زيارة وزير التموين والوفد المرافق له، بزيارة سوق الخضروات والفاكهة واللحوم الجديد بحى العرب، ومن المقرر زيارة فرع الشركة العامة لتجارة التجزئة بالمناطق ببورسعيد، ثم زيارة مصنع الزيت ومصنع ريادة للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

عقب انتهاء جولة وزير التموين ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم فى مدينة بورسعيد، سوف يتوجها إلى مدينة بورسعيد، عبر الكوبرى العائم، لافتتاح المركز التموينى الوجسيتى المتطور ببورفؤاد، ثم يتفقدا سوق الكمبراتيف قبل التوجه إلى نادى الصيد.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إن وزير التموين سوف يفتتح أول مركز تكنولوجى مطور "يقدم خدمات لوجستية" ببورفؤاد ويتكون من 6 شبابيك مزود بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة لأداء كافة الخدمات التموينية، لخدمة المواطنين المقيمين بالمناطق السكنية ببورفؤاد أول وثانٍ وسهل الطينة بشرق بورسعيد، كما سيتفقد وزير التموين منظومة الشكاوى الحكومية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وخاصة وجود شاشة تعد تجربة جديدة وفريدة للمحافظة للتوعية وكيفية حصول المواطن على حقوقه وخاصة استخراج البطاقات التموينية.

كان وزير التموين، اختتم العام المنتهى 2020 بالعديد من الجولات التفقدية بعدد من المحافظات، حيث قام بجولة تفقدية لصوامع مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقبها فى نفس اليوم زيارة لصوامع الصالحية بالشرقية وقبل ذلك قام بزيارة عدد من، المنشآت التموينية فى محافظة السويس من مخابز ومجمعات استهلاكية ومراكز خدمة تموينية.