اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين لتفقد منشآت تموينية بالمحافظة اليوم

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:00 ص
محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين لتفقد منشآت تموينية بالمحافظة اليوم الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
بورسعيد - السيد فلاح

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يستقبل اللواء عادل الغصبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين برفقة محافظ بورسعيد، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد وممثلي الغرف التجارية ببورسعيد، عدد من المنشآت التموينية، ومراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، والفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك، وفرع مشروع جميعيتي، وأحد مخازن الجملة المطورة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنطقة الصناعية ببورسعيد.

كان وزير التموين، اختتم العام المنتهي 2020 بالعديد من الجولات التفقدية بعدد من المحافظات، حيث قام بجولة تفقدية لصوامع مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقبها في نفس اليوم زيارة لصوامع الصالحية بالشرقية وقبل ذلك قام بزيارة عدد من، المنشأت التموينية في محافظة السويس من مخابز ومجمعات استهلاكية ومراكز خدمة تموينية.


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