محافظ المنوفية يطمئن على توافر الأكسجين بحميات ميت خلف ويكافئ الأطقم الطبية

المنوفية - محمد فتحى

زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مستشفى الحميات والجهاز الهضمى بميت خلف بشبين الكوم لمتابعة الوضع الصحى والتطورات الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالى .

وتفقد المحافظ، منظومة الأكسجين بالمستشفى ومدى توافره حيث استمع من مدير المستشفى لشرح وافٍ عن آلية عمل تانك الأكسجين بسعة لترية تصل إلى 11 ألف لتر وعدد أسطوانات الأكسجين المتوفرة بالمستشفى والتأكد من وجودها بكميات كافية وعدم وجود عجز بها جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفي، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

كما قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية والعاملين بأقسام كورونا بمستشفى حميات ميت خلف تقديراً لجهودهم المبذولة للتصدى لأزمة كورونا، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم باعتبارهم خط الدفاع الاول منذ بداية الأزمة وتوجيه الأولوية الكاملة لهم فى إطار توجيهات القيادة السياسية .

وخلال زيارته حرص محافظ المنوفية على زيارة عدد من مصابى كورونا والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمة الطبية الجيدة، مشددا على تقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم اللازمة وتوافر المستلزمات الطبية، واطمأن على المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى واطمئن على المرضى، مؤكدا المتابعة الدورية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوى .

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بنزول لجنة فورية للمرور على مستشفى الصدر لمواجهة أى خلل بالمنظومة وتكثيف المرور الدورى على كافة المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية، وشدد محافظ المنوفية على حسن استقبال المرضى والتعامل الفورى لمواجهة أية طوارئ، وفى سياق متصل وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإعداد تصور لرفع كفاءة وتطوير مدخل ميت خلف لتحسين الرؤية وإضفاء مظهر حضارى.